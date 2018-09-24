Черчесов стал девятым по итогам голосования за лучшего тренера года ФИФА

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, набрав 38 голосов (66 баллов), занял девятое место по итогам голосования за лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это следует из опубликованных результатов на сайте организации.

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. Главный тренер сборной России был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.

На церемонии было объявлено, что лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, который набрал 30,52% голос. Вторым стал бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан - 25,74%, третье место занял хорватский специалист Златко Далич (11,87%). Следом расположились Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 11,46%), Юрген Клопп ("Ливерпуль", 7,18%), Диего Симеоне ("Атлетико", 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде ("Барселона", 2,39%).

В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул журналистов и пользователи интернета.

Черчесов набрал 2,14% голосов, опередив главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (1,35%). За Черчесова свои голоса отдали представители 31 страны, в числе которых Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии. Главного тренера сборной России четыре раза поставили на первое место, сделали это капитаны сборных Буркина-Фасо (Шарль Каборе) и Венгрии (Балаж Джуджак), а также наставники национальных команд Островов Кайман и Сент-Люсии.