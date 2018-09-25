Возвращение Тайгера Вудса. Самый успешный гольфист в мире преодолел черную полосу

Спортсмен, переживший развод, арест и финансовый крах, одержал первую победу с 2013 года

Расплывающийся в широченной улыбке Тайгер Вудс в революционно-красном поло победно поднимает руки. За его спиной — сотни человек, среди которых как простые любители гольфа, так и бизнесмены, звезды спорта. В воскресенье эти кадры облетели весь мир. "Я сейчас нахожусь на 18-й лунке и нервничаю так, словно поставил 10 миллионов", — писал звезда баскетбола Крис Пол в Twitter за мгновение до решающего удара Вудса. 23 сентября 2018 года вошел в историю как день возвращения Тайгера Вудса в большой спорт. Величайшего возвращения, аналогов которому найти почти невозможно. В гольф Вудс вернулся в конце прошлого года, а в воскресенье в Атланте случилась первая победа 42-летнего Вудса в PGA-туре с 4 августа 2013 года.

' PGA TOUR'

Это событие, пожалуй, можно сравнить с успехом Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014 в Сочи. Но в возвращении российского фигуриста было меньше драмы. Тогда как Вудс всего лишь годом ранее стоял в невменяемом состоянии, закованный в наручники офицерами дорожной полиции. Этому предшествовали четыре операции на спине в течение трех лет. Еще ранее — развод со шведской моделью Элин Нордегрен, стоивший Вудсу $100 млн. Также супруга отсудила у спортсмена старинный особняк стоимостью $20 млн. Таблоиды же упивались историями о любовных похождениях гольфиста, зачастую рассказанных его же "подругами" из разных штатов и стран. Сообщалось о сотне измен. "Я прошел через большие испытания" К 2009 году Вудс являлся первым миллиардером (!) в истории мирового спорта. Все возможные вершины были покорены, новых вызовов не виделось, и Вудсу становилось скучно. Самым богатым спортсменом в мире он стал считаться в 2002 году, когда опередил гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. До секс-скандала Вудс зарабатывал на призовых, рекламных контрактах (приблизительно $35 млн в год, в том числе действовавший по 2017 год контракт с Nike — гольфист получал по $20 млн в год), участии в разработке дизайна полей для гольфа. После же от гольфиста отвернулись крупнейшие спонсоры — AT&T, Gatorade и General Motors.

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"Это невероятно. Это невероятно — снова оказаться на этом уровне. Я прошел через большие испытания. Но главное испытание — неизвестность. Я не знал, на что смогу рассчитывать на этом турнире, смогу ли выдержать турнир, — признался Вудс. — Но все оказалось хорошо и вот — 80 побед. По-моему, это довольно классное число". О том, что особенного в победе Вудса в Атланте, ТАСС рассказал старший тренер сборной России по гольфу Игорь Иваншин. По его словам, американец совершил невозможное. "В любом виде спорта вернуться спустя пять лет после отсутствия, да еще после четырех операций практически невозможно, — сказал Иваншин. — Еще два года назад Тайгер Вудс был ближе к 1000-й позиции мирового рейтинга, сейчас после победы в соревновании он занимает 13-е место. Говоря обычным языком — Тайгер заново научился ходить, и это его первая победа над своим телом, над полем, над соперниками". Вудс, начавший профессиональную карьеру в 1996 году, возглавлял мировой рейтинг 281 неделю подряд, а суммарно занимал первую строчку 683 недели. Прошло пять лет, и кажется, Вудс вернулся более мудрым. После победы американские журналисты не упустили возможности задать темнокожему спортсмену провокационный вопрос про политику Дональда Трампа и публичные перепалки президента США со звездами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной футбольной лиги (НФЛ). "Трамп — глава государства, и всем надо уважительно относиться к нему и к его офису. Кто бы ни занимал президентский офис в настоящий момент, вы можете любить или не любить его, но мы все должны относиться с уважением", — сказал Вудс. "Я знаю Дональда на протяжение многих лет. Мы вместе играли в гольф, вместе ужинали. Я знал его еще до того, как он стал президентом США, и конечно, во время его правления", — отметил гольфист. Говорить про расовую дискриминацию в Америке Тайгер наотрез отказался: "Я только что прошел 72 лунки и очень проголодался".

Болельщики Вудса © ERIK S. LESSER/EPA