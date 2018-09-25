Возвращение Тайгера Вудса. Самый успешный гольфист в мире преодолел черную полосу

Расплывающийся в широченной улыбке Тайгер Вудс в революционно-красном поло победно поднимает руки. За его спиной — сотни человек, среди которых как простые любители гольфа, так и бизнесмены, звезды спорта. В воскресенье эти кадры облетели весь мир.
"Я сейчас нахожусь на 18-й лунке и нервничаю так, словно поставил 10 миллионов", — писал звезда баскетбола Крис Пол в Twitter за мгновение до решающего удара Вудса.
23 сентября 2018 года вошел в историю как день возвращения Тайгера Вудса в большой спорт. Величайшего возвращения, аналогов которому найти почти невозможно. В гольф Вудс вернулся в конце прошлого года, а в воскресенье в Атланте случилась первая победа 42-летнего Вудса в PGA-туре с 4 августа 2013 года.
Это событие, пожалуй, можно сравнить с успехом Евгения Плющенко на Олимпиаде-2014 в Сочи. Но в возвращении российского фигуриста было меньше драмы. Тогда как Вудс всего лишь годом ранее стоял в невменяемом состоянии, закованный в наручники офицерами дорожной полиции.
Этому предшествовали четыре операции на спине в течение трех лет. Еще ранее — развод со шведской моделью Элин Нордегрен, стоивший Вудсу $100 млн. Также супруга отсудила у спортсмена старинный особняк стоимостью $20 млн. Таблоиды же упивались историями о любовных похождениях гольфиста, зачастую рассказанных его же "подругами" из разных штатов и стран. Сообщалось о сотне измен.
"Я прошел через большие испытания"
К 2009 году Вудс являлся первым миллиардером (!) в истории мирового спорта. Все возможные вершины были покорены, новых вызовов не виделось, и Вудсу становилось скучно.
Самым богатым спортсменом в мире он стал считаться в 2002 году, когда опередил гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера. До секс-скандала Вудс зарабатывал на призовых, рекламных контрактах (приблизительно $35 млн в год, в том числе действовавший по 2017 год контракт с Nike — гольфист получал по $20 млн в год), участии в разработке дизайна полей для гольфа. После же от гольфиста отвернулись крупнейшие спонсоры — AT&T, Gatorade и General Motors.
"Это невероятно. Это невероятно — снова оказаться на этом уровне. Я прошел через большие испытания. Но главное испытание — неизвестность. Я не знал, на что смогу рассчитывать на этом турнире, смогу ли выдержать турнир, — признался Вудс. — Но все оказалось хорошо и вот — 80 побед. По-моему, это довольно классное число".
О том, что особенного в победе Вудса в Атланте, ТАСС рассказал старший тренер сборной России по гольфу Игорь Иваншин. По его словам, американец совершил невозможное. "В любом виде спорта вернуться спустя пять лет после отсутствия, да еще после четырех операций практически невозможно, — сказал Иваншин. — Еще два года назад Тайгер Вудс был ближе к 1000-й позиции мирового рейтинга, сейчас после победы в соревновании он занимает 13-е место. Говоря обычным языком — Тайгер заново научился ходить, и это его первая победа над своим телом, над полем, над соперниками".
Вудс, начавший профессиональную карьеру в 1996 году, возглавлял мировой рейтинг 281 неделю подряд, а суммарно занимал первую строчку 683 недели.
Прошло пять лет, и кажется, Вудс вернулся более мудрым. После победы американские журналисты не упустили возможности задать темнокожему спортсмену провокационный вопрос про политику Дональда Трампа и публичные перепалки президента США со звездами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной футбольной лиги (НФЛ). "Трамп — глава государства, и всем надо уважительно относиться к нему и к его офису. Кто бы ни занимал президентский офис в настоящий момент, вы можете любить или не любить его, но мы все должны относиться с уважением", — сказал Вудс.
"Я знаю Дональда на протяжение многих лет. Мы вместе играли в гольф, вместе ужинали. Я знал его еще до того, как он стал президентом США, и конечно, во время его правления", — отметил гольфист. Говорить про расовую дискриминацию в Америке Тайгер наотрез отказался: "Я только что прошел 72 лунки и очень проголодался".
Олимпийские перспективы Вудса
За последние пять лет Тайгер Вудс, что называется, поиздержался. По данным на начало 2017 года, его состояние уменьшилось до $800 млн, он уступил звание самого богатого спортсмена Майклу Джордану.
Нежелание участвовать в публичных дискуссиях на сложную тему (то есть продуманная стратегия не фрагментировать пул своих фанатов), 80-я победа, вернувшаяся всенародная любовь... Все это позволяет Вудсу надеяться на то, что к нему вернутся рекламные контракты и он вновь станет миллиардером.
"На следующей неделе пройдет Кубок Райдера (турнир, проводящийся с 1927 года раз в два года, между мужскими сборными США и Европы). Это событие, которое многие болельщики ждут с большим нетерпением. За команду Америки будет выступать Тайгер Вудс, будет очень интересно смотреть это соревнование", — отмечает Иваншин.
В 2020 году — Олимпийские игры в Токио, где гольф все еще будет представлен. Во многом МОК добавил этот вид спорта в программу Игр 2014 года из-за Вудса. Но он не приехал в Рио, как и другие лидеры мирового гольфа, и многие поспешили назвать турнир провальным. Теперь Тайгер снова в игре, и олимпийское золото — отличная цель для перезагруженной карьеры.
Для того чтобы оказаться на Олимпиаде-2020, Вудсу предстоит выдержать серьезную конкуренцию. К июню 2020 года Тайгеру надо быть как минимум 15-м (а возможно, и десятым) в мировом рейтинге, чтобы попасть в олимпийскую сборную США, доминирующую в мужском гольфе. Сейчас из 12 сильнейших гольфистов мира семь — американцы. Как минимум трое из них в Токио не сыграют.
Андрей Карташов