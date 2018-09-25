Российский штангист Беджанян из-за травмы не выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по тяжелой атлетике Давид Беджанян, выступающий в весовой категории до 105 кг, из-за травмы не выступит на ноябрьском чемпионате мира в Ашхабаде. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Один из наших ведущих спортсменов Давид Беджанян по состоянию здоровья не выступит на чемпионате мира в Ашхабаде, - заметил Агапитов. - Причиной отказа стала травма, полученная спортсменом на чемпионате России в Ростове-на-Дону".

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 1 по 10 ноября. В 2017 году местом проведения ЧМ был американский Анахайм, российские штангисты были лишены возможности выступить на этом турнире из-за дисквалификации ФТАР, вызванной многочисленными допинговыми нарушениями в прошлые годы. Срок дисквалификации ФТАР завершится 19 октября.

Беджанян, которому в сентябре исполнилось 30 лет, дважды становился серебряным (2013, 2015) и один раз бронзовым (2014) призером чемпионатов мира. Также в его активе два золота европейских первенств (2012, 2013). На Универсиаде в Казани в 2013 году он занял третье место.