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Галкина: Кубок Александра Гомельского важен с точки зрения подготовки клубов к сезону

11-й Кубок Александра Гомельского пройдет в Москве 29-30 сентября, в турнире примут участие ЦСКА, УНИКС, греческий "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кубок Александра Гомельского важен для клубов с точки зрения подготовки к сезону. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина.

11-й Кубок Александра Гомельского пройдет в Москве в УСК ЦСКА 29-30 сентября. В турнире примут участие ЦСКА, УНИКС, греческий "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес".

"Наконец, после затишья и межсезонья клубный баскетбол возвращается. Кубок Гомельского стал традицией в начале сезона, - сказала Галкина. - Клубам на этом турнире можно проверить силы. Ну а главная интрига - вернет ли себе ЦСКА кубок".

В прошлом сезоне армейцы уступили в финале "Химкам".

"С точки зрения важности - турнир важен для оценки подготовки. Это сильный и важный турнир в преддверии Единой лиги ВТБ и еврокубков", - добавила Галкина.

По словам организаторов турнира, во время церемонии открытия будет "обыграна" победа советских баскетболистов в Олимпиаде 1988 года.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года.

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