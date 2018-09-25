Галкина: Кубок Александра Гомельского важен с точки зрения подготовки клубов к сезону

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кубок Александра Гомельского важен для клубов с точки зрения подготовки к сезону. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина.
11-й Кубок Александра Гомельского пройдет в Москве в УСК ЦСКА 29-30 сентября. В турнире примут участие ЦСКА, УНИКС, греческий "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес".
"Наконец, после затишья и межсезонья клубный баскетбол возвращается. Кубок Гомельского стал традицией в начале сезона, - сказала Галкина. - Клубам на этом турнире можно проверить силы. Ну а главная интрига - вернет ли себе ЦСКА кубок".
В прошлом сезоне армейцы уступили в финале "Химкам".
"С точки зрения важности - турнир важен для оценки подготовки. Это сильный и важный турнир в преддверии Единой лиги ВТБ и еврокубков", - добавила Галкина.
По словам организаторов турнира, во время церемонии открытия будет "обыграна" победа советских баскетболистов в Олимпиаде 1988 года.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года.