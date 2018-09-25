Баскетболисты ЦСКА Клайберн и Кулагин могут пропустить Кубок Александра Гомельского

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА Уилл Клайберн, Михаил Кулагин и Кори Хиггинс могут пропустить матчи Кубка Александра Гомельского в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

11-й Кубок Александра Гомельского пройдет в Москве в УСК ЦСКА 29 и 30 сентября. В турнире примут участие ЦСКА, казанский УНИКС, греческий "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес".

"После ухода Виталия Фридзона меня один из коллег в шутку обвинил в антисемитизме. Тут тоже меня может кто-то обвинить, но в неприглашении "Химок" не стоит искать подводных течений, - сказал Ватутин. - В том году я сказал, что для интриги перед сезоном ничего лучше быть не может, чем наше поражение химчанам. И прошлый сезон прошел под знаком противостояния наших клубов".

"Не пригласили их точно не поэтому, просто происходит ротация команд. Но состав участников сильный", - добавил Ватутин.

По словам президента армейцев, на Кубке Гомельского могут не сыграть некоторые лидеры клуба. "На 100 процентов турнир пропустит Кулагин. Клайберн проходит заключительное медобследование после травмы. Будет ли играть он - решим ближе к турниру. И Хиггинс под вопросом: ничего серьезного, слава богу, но на лечение требуется время", - добавил Ватутин.