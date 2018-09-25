Организаторов и победителей турнира "Плотформа S-70" наградили в Думе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Награждение организаторов и победителей 9-го международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" состоялось во вторник в Госдуме. В церемонии приняли участие депутаты, олимпийские чемпионы, звезды профессионального боевого самбо, организаторы и победители соревнований были награждены почетными грамотами комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Турнир прошел 22 августа в Сочи, российские самбисты выиграли у сборной мира со счетом 8:4.
"Хочется поздравить участников и организаторов. Главное в этом - это традиции. Это говорит о крепости мероприятия, интересе иностранных атлетов, большой востребованности самбо в нашем обществе. Это очень красивый, мужественный вид спорта", - заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Хочу поблагодарить спортсменов сборной России, которые отлично отработали этот турнир. Мы посвятили соревнования 80-летию создания самбо. Для нас это не только вид спорта, но и наследие старшего поколения, которое мы бережно храним", - отметил в свою очередь президент League S-70 Ренат Лайшев.
Соревнования проходят с 2010 года, они были организованы League S-70, возглавляемой Ренатом Лайшевым, для популяризации и систематизации в России культуры единоборств. Ежегодно соревнования несут в себе тематическую составляющую, на этот раз турнир был посвящен роли наставников и тренеров в спорте. Декорации и короткометражные тематические видеоролики, предваряющие схватки, были посвящены прославленным российским специалистам: Виктору Тихонову, Ирине Винер-Усмановой, Татьяне Покровской, Николаю Карполю, Евгению Трефилову, Станиславу Черчесову, Анатолию Рахлину и Владимиру Кондрашину.
Организаторами турнира являются московский Центр спорта и образования "Самбо-70", LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края и мэрии Сочи. Победителями предыдущих соревнований также становились россияне.