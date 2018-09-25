Побегалов принял решение продолжить работать главным тренером ФК "Шинник"

ТАСС, 25 сентября. Александр Побегалов продолжит работу в качестве главного тренера ярославского футбольного клуба "Шинник". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В понедельник пресс-служба "Шинника" объявила, что 62-летний специалист обратился к руководству клуба с просьбой об уходе со своего поста. Отмечается, что после встречи с руководством он изменил свое решение. Алексей Казалов, который должен был стать исполняющим обязанности главного тренера "Шинника", продолжит помогать Побегалову в качестве старшего тренера.

Побегалов большую часть тренерской карьеры провел в "Шиннике". Он входил в тренерский штаб команды в 1992-2000 годах, возглавлял команду в 2000-2004, 2010-2011 годах и с 2012 года.

"Шинник" в текущем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги занимает 11-е место после 13 туров, набрав 17 очков.