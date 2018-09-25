"Автомобилист" одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

Футбол в России

"Оренбург" и "Урал" вышли в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

Клуб из Оренбурга добился победы над барнаульским "Динамо", а команда из Екатеринбурга оказалась сильнее нижнекамского "Нефтехимика"

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