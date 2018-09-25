"Автомобилист" одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

ТАСС, 25 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (8-я минута), Франсис Паре (45, 50), Анатолий Голышев (55) и Дэн Секстон (63). У проигравших отличились Степан Санников (13, 40), Андрей Локтионов (16) и Денис Алексеев (31). Для "Автомобилиста" эта победа стала 10-й побряд со старта сезона КХЛ, команда из Екатеринбурга остается единственной, которая не проигрывает в нынешнем розыгрыше КХЛ.
В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" продолжает лидировать, набрав 20 очков, "Локомотив" на Западе с 13 очками идет вторым.
"Автомобилист" в следующем матче примет череповецкую "Северсталь", "Локомотив" в гостях сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 27 сентября.
В параллельном матче магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл "Северсталь" со счетом 2:1.