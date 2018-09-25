Овечкин признался, что заплакал, когда у него родился сын

ТАСС, 25 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал, что не смог сдержать слез, когда у него родился сын. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на RMNB.

Овечкин стал отцом в августе этого года, сына назвали Сергей.

"Мы узнали на втором, третьем или четвертом месяце, что у нас будет сын, потому что мы с Настей (Анастасией Шубской, супругой Овечкина - прим. ТАСС) хотели знать, кто у нас родится, я был счастлив узнать, что у нас будет мальчик, - рассказал Овечкин. - Я плакал, когда Настя родила, но это естественные эмоции. Вы не собираетесь это делать, все происходит само. Самое главное, что он здоров, все в порядке".

33-летний Овечкин является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", самым ценным игроком плей-офф прошлого сезона НХЛ.