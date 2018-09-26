"Коламбус" обыграл "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

В составе победителей отличился российский нападающий Артемий Панарин (47-я минута). На счету россиянина также две результативные передачи. Он ассистировал защитнику Адаму Кленденингу (36) и форварду Кевину Стэнлунду (49). Еще одну шайбу забросил нападающий Энтони Даклер (33).

У проигравших голами отметились защитник Кейси Нельсон (22) и форвард Сэм Рейнхарт (35).

Панарин дебютировал в НХЛ в составе "Чикаго" в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом 2017 года "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В прошедшем регулярном чемпионате Панарин забросил 29 шайб и сделал 55 результативных передач в 81 матче. В шести играх плей-офф он записал на свой счет 2 шайбы и 5 передач.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Коламбус" проведет 29 сентября против "Питтсбурга". "Баффало" также встретится с командой Евгения Малкина, но 27 сентября.