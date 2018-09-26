Футбольное руководство Англии одобрило условия продажи стадиона "Уэмбли" за £600 Хану

Олимпийские чемпионы и призеры прошлых лет посетят Колыму в благотворительных целях

Бывшие спортсмены проведут один их этапов Всероссийской благотворительной программы программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России", который пройдет с 8 по 13 октября

Читать полностью