Этап "Формулы-1" в Сочи соберет аншлаг, в продаже осталось менее 5 тыс. билетов

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" реализовали порядка 45 тысяч билетов из 50, и уверены, что к началу Гран-при трибуны будут полностью заполнены. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор промоутерской компании "Росгонки", организующей этап, Алексей Титов.

"С билетными продажами у нас все очень хорошо, трибуны заполняются очень быстро, на данный момент остается менее пяти тысяч нереализованных билетов из 50, - сказал Титов. - Темпы заполняемости трибун позитивные, тут, очевидно, сказалась правильная маркетинговая стратегия, правильная ценовая политика на билеты. Поэтому трибуны, уже во время Гран-при, будут полностью заполнены".

Гран-при России проводится на сочинском автодроме с 2014 года. По словам Титова, к предстоящему Гран-при уже практически все готово: "Мы уже морально и физически готовы на 110 процентов, а сам автодром и технические части находятся на финальных стадиях".

"Пилоты начнут прибывать вечером в среду, потому что четверг - это уже их полноценный рабочий день", - добавил Титов.