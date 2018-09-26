По прозвищу Дурная Слава. Самые дерзкие выходки Конора Макгрегора

Ирландский боец славится скандальным поведением и любовью к эпатажу

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 6 октября проведет в Лас-Вегасе поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец известен своим скандальным поведением, а также является непревзойденным мастером ведения психологической войны. Будущая звезда MMA родился в Дублине в семье простых рабочих. Спортом он интересовался с детства: играл за футбольный клуб "Лудерс Селтик", занимался кикбоксингом и боксом. После окончания Макгрегором средней школы встал вопрос о будущем. Родители выбрали для сына профессию сантехника. Как позднее признавался ирландец, он буквально ненавидел это занятие и воспринимал работу лишь как способ заработать на еду и оплату тренировок. Сейчас Макгрегор — один из самых популярных бойцов UFC, носящий прозвище Notorious (Дурная Слава). Он провел в смешанных единоборствах 24 поединка, одержал 21 победу (18 из них — досрочно), три раза проиграл. В 2015 году он воплотил в жизнь свою мечту и стал первым в истории чемпионата обладателем двух титулов в разных весовых категориях — полулегкой (до 66 кг) и легкой (до 70,3 кг). В сентябре боец подписал с UFC контракт на рекордную сумму в истории организации. Финансовые условия соглашения не называются. В соответствии с контрактом Макгрегор должен провести шесть поединков. Первым из них станет бой с Нурмагомедовым. На пресс-конференции перед боем, которая прошла 21 сентября в Нью-Йорке, ирландец пообещал Хабибу "забить гвоздь в крышку гроба его карьеры".

' Iztok Lazar'

Скандалы на пресс-конференциях UFC стремится делать шоу из любого мероприятия под своей эгидой. Об этом говорил глава организации Дэйна Уайт, который среди прочего отмечал, что в этом плане UFC берет лучшее от реслинг-промоушна World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу в реслинге нарочито переполнены пафосом, а бойцы стараются привлечь внимание к мероприятиям любыми доступными способами, далеко не все из которых находятся в рамках приличия. Макгрегор также не чурается неэтичного поведения. В особенности — на пресс-конференциях, которые традиционно считались слишком официальными мероприятиями, не вызывающими интереса у публики. Ирландский боец сумел превратить их в настоящее событие, которых поклонники смешанных единоборств ждут чуть ли не так же, как и самих поединков. К примеру, 17 августа 2016 года Макгрегор забросал своего будущего соперника — американца Нэйта Диаса — банками из-под энергетических напитков. Их бой (реванш, за полгода до этого Диас удушающим приемом нанес Макгрегору первое поражение в UFC) окружала атмосфера невероятной ненависти — соперники действительно неприязненно относились друг к другу, и в какой-то момент чаша терпения ирландца переполнилась. Он был настолько усерден в попытках достать Диаса, что запулил одной из банок точно в голову охраннику — позднее тот подал на Макгрегора в суд. После боя с Мэйуэзером Макгрегор пришел на пресс-конференцию с бутылкой виски и не стеснялся время от времени отпивать из нее. Как оказалось позднее, так ирландский боец пытался прорекламировать собственный бренд алкогольных напитков Notorious (позднее сменил название на Proper 12). Позднее он снова пришел с виски на пресс-конференцию — уже перед поединком с Нурмагомедовым. Макгрегор предложил выпить Уайту и Нурмагомедову, на что последний отреагировал крайне негативно.

' TMZSports'

Нападение на автобус В апреле этого года эпатажный ирландец, сопровождаемый группой порядка десяти человек, явился на стоянку в Бруклине и напал на автобус. В нем ехали на тренировку бойцы UFC, которые должны были принять участие в турнире в Нью-Йорке. Среди них находился и Нурмагомедов, в то время являющийся претендентом на титул в легком весе. Макгрегор схватил грузовую тележку и разбил стекло транспортного средства. В результате нападения несколько бойцов получили травмы и не смогли выступить на турнире. После происшествия Макгрегор был арестован, в случае признания виновным ему грозило до семи лет тюремного заключения. Ирландец вышел под залог $50 тыс. В июле боец заключил сделку с прокуратурой и в итоге отделался малой кровью — пять дней общественных работ, возмещение убытков оператору разгромленного автобуса и посещение тренингов по управлению гневом. С тех пор ирландец не упускает шанса поддеть Нурмагомедова, обвиняя своего будущего соперника в трусости. "Я не дрался два года, но вы видели этого труса в автобусе, — сказал Макгрегор. — Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу. Спрятался за одного из своих дружков, я хотел драться, поэтому и вернулся, хочу побить его".

' ESPN/Youtube'

Драка с рефери В 2017 году ирландец чрезвычайно эмоционально отметил успех своего друга и партнера по команде Чарли Уарда на турнире Bellator 187 в Дублине. Буквально через пару секунд после его победы над Джоном Редмондом Макгрегор перепрыгнул через клетку и начал обнимать друга. Рефери Марк Годдард сделал ему замечание, а затем направился в сторону проигравшего. Ирландец догнал рефери и толкнул, крича и угрожая. Эпизод не получил дальнейшего развития благодаря молниеносной реакции охраны турнира. Ее сотрудники встали между сторонами, не давая Макрегору приблизиться. Тот предпринял несколько попыток прорваться к Годдарду, но затем был вынужден удалиться из октагона.

Костюм "Пошел ты" В 2016 году Макгрегор изъявил желание попробовать себя в профессиональном боксе. Его соперником стал 12-кратный чемпион мира в пяти весовых категориях — американец Флойд Мэйуэзер-младший, вернувшийся ради этого боя после двухлетнего перерыва. Многие критики называли этот бой чистой воды шоу, хотя иные, напротив, считали поединок "боем века". На первую пресс-конференцию перед состязанием ирландец пришел в костюме, который был полностью исписан нецензурными выражениями, имитирующими традиционную полоску. "Мой костюм говорит: "Пошел ты..." — заявил Макгрегор. Бой завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде. Американец заработал на нем рекордные деньги — гарантированный гонорар в размере $100 млн, а Конор — $30 млн.