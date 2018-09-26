Тульский "Арсенал" победил "Сахалин" в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

Футбол в Англии

СМИ: FA оставляет за собой право обратного выкупа "Уэмбли" за $131,6 млн

Ранее одобрила условия продажи "Уэмбли" за 600 млн фунтов ($788,7 млн) владельцу футбольного клуба "Фулхэм" заокеанскому миллиардеру Шахиду Хану

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