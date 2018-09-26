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Футбол в России

Тульский "Арсенал" победил "Сахалин" в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 26 сентября. Тульский клуб "Арсенал" одержал победу над "Сахалином" со счетом 2:1 в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Томске на стадионе "Темп".

В составе победителей голы забили Кадри Мохаммед (10-я минута) и Максим Беляев (29), у "Сахалина" забитым голом отметился Александр Гаглоев (69).

В 1/8 финала турнира "Арсенал" сыграет с победителем матча между клубами "СКА-Хабаровск" и "Ахмат" (Грозный).

"Сахалин" с сезона-2015/16 выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России по футболу, в текущем сезоне команда идет на втором месте зоны "Восток" с 20 очками в девяти матчах. Команда проводит матчи в Томске из-за реконструкции своих домашних стадионов. "Арсенал" идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав девять очков в восьми встречах.

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