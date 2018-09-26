Главный тренер сборной Уругвая по футболу Табарес выступил против установки ему памятника

ТАСС, 26 сентября. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес выступил против установки памятника в его честь. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Telam.

Отмечается, что идея установить памятник 71-летнему специалисту появилась в середине сентября и начала активно обсуждаться среди граждан Монтевидео в социальных сетях. Табарес заявил, что этот шаг может подорвать дух единства, который национальная команда Уругвая стремится создать и укрепить.

Табарес возглавляет сборную Уругвая с 2006 года, также он работал главным тренером в национальной команде в 1988-1990 годах. Под его руководством сборная выиграла Кубок Америки 2011 года. На чемпионате мира 2010 года команда заняла четвертое место.