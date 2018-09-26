Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за конфликта с Моуринью

ТАСС, 26 сентября. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба объявил о желании покинуть клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Французский полузащитник намерен покинуть манкунианский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Ранее португальский специалист перед началом одной из тренировок в присутствии игроков клуба лишил Погба капитанской повязки. Свое решение Моуринью прокомментировал недовольством поведением французского полузащитника после матча 6-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона" (1:1), когда игрок раскритиковал тренера.

Погба перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" летом 2016 года, его трансфер обошелся манкунианцам в €110 млн. В сезоне-2016/17 Погба вместе с английским клубом выиграл Лигу Европы. В прошедшем сезоне француз не всегда выходил в стартовом составе команды из-за разногласий с Моуринью, полузащитника часто критиковали в футбольном сообществе за игру. На его счету в составе "Манчестер Юнайтед" 95 игр и 19 голов.