"Спартак" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/8 финала Олимп - Кубка России

ТАСС, 26 сентября. Московский "Спартак" одержал победу над новороссийским "Черноморцем" со счетом 1:0 в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

Мяч на 28-й минуте забил Зе Луиш, "Спартак" в нынешнем сезоне забил свой первый гол с игры, все мячи красно-белых в чемпионате страны были забиты со стандартов. На девятой минуте матча травму получил защитник "Спартака" Марко Петкович, вместо него на поле появился Сальваторе Боккетти. На 83-й минуте встречи на поле появился полузащитник красно- белых Жано Ананидзе, который не играл с марта текущего года из-за травмы. На 92-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок "Черноморца" Илья Захаров.

В 1/8 финала турнира "Спартак" сыграет с победителем матча между "Чайкой" из Ростовской области и махачкалинским "Анжи".

На стадии 1/16 финала соревнований в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ. Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.