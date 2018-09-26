"Витесс" под руководством Слуцкого вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов

ТАСС, 26 сентября. "Витесс" одержал победу над клубом "Фолендам" со счетом 2:1 в гостевом матче 1/32 финала Кубка Нидерландов. Главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий.

В составе "Витесса" забитыми мячами отметились Майкель ван дер Верфф (15-я минута) и Уссама Дарфалу (42), у "Фолендама" отличился Ник Толь (84).

Слуцкий подписал двухлетний контракт с "Витессом" в марте текущего года. Ранее он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб английского чемпионшипа "Халл", в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.