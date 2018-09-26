"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 26 сентября. Московский "Локомотив" одержал победу в дополнительное время над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2 в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (35-я минута), Эдер (87) и Антон Миранчук (105), у проигравших отличились Алан Касаев (28) и Руслан Магаль (64). Права на Касаева принадлежат "Локомотиву", за "Балтику" полузащитник выступает на правах аренды.

"Локомотив" прервал свою серию из четырех матчей без побед в официальных матчах, причем в последних трех встречах железнодорожники пропустили 10 голов.

На данный момент сыграны 13 матчей 1/16 финала турнира из 16. Известны шесть пар 1/8 финала из восьми, на этой стадии турнира "Локомотив" сыграет с красноярским "Енисеем", московское "Динамо" - с казанским "Рубином", санкт-петербургский "Зенит" - с "Ростовом", московский "Спартак" - с махачкалинским "Анжи", "Нижний Новгород" - с екатеринбургским "Уралом", тульский "Арсенал" - с грозненским "Ахматом". В четверг пройдут матчи "Авангард" (Курск) - "Краснодар" и "Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара), их победители сыграют друг с другом в 1/8 финала, а 10 октября состоится встреча "Тюмени" и московского ЦСКА, сильнейший в данной игре станет соперником "Оренбурга".

Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.