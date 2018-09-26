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Футбол в Англии

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Челси" в Кубке английской лиги

Встреча завершилась победой лондонцев со счетом 2:1
Футболисты "Челси" и "Ливерпуля" - Виктор Мозес (в центре) и Альберто Морено (слева) AP Photo/Rui Vieira
Футболисты "Челси" и "Ливерпуля" - Виктор Мозес (в центре) и Альберто Морено (слева)
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 27 сентября. "Челси" одержал победу на "Ливерпулем" со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эмерсон (79-я минута) и Эден Азар (85), у проигравших отличился Дэниел Старридж (58). Для "Ливерпуля" это поражение стало первым в сезоне во всех турнирах. В предыдущих матчах "Ливерпуль" одерживал победы.

"Ливерпуль" и "Челси" 29 сентября проведут встречу седьмого тура чемпионата Англии, игра состоится в Лондоне.

Результаты других матчей дня:

"Арсенал" - "Брентфорд" - 3:1;

"Вест Хэм" - "Маклсфилд" - 8:0;

"Ноттингем Форест" - "Сток Сити" - 3:2;

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 2:2, по пенальти - 4:2.

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