Летучий финн. Мике Хаккинену 50 лет

ТАСС рассказывает об одном из лучших гонщиков в истории автоспорта

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" финн Мика Хаккинен 28 сентября отмечает 50-летний юбилей. Его противостояние с немцем Михаэлем Шумахером в конце 1990-х — начале 2000-х вписано золотыми буквами в историю "королевских гонок", а обгон будущего семикратного чемпиона мира в исполнении Хаккинена на Гран-при Бельгии до сих пор многими считается лучшим в "Формуле-1" за все время.

Мика родился в семье Харри и Айлы Хаккинен в местечке Вантаа недалеко от Хельсинки. Отец работал оператором портовой радиостанции, обеспечивающей связь с судами в заливе Хельсинки, и часто брал с собой сына. Рядом с работой отца находился небольшой автодром, с которого и началась любовь маленького Мики к гонкам. "Помню, как постоянно прислушивался к этим призывным звукам "уом-м-м-м", доносившимся с трека. И чем больше я прислушивался, тем больше мне хотелось туда", — вспоминает Хаккинен. Поскольку семья будущего гонщика не располагала лишними средствами на новое увлечение сына, Харри Хаккинену приходилось каждый день подрабатывать таксистом, чтобы накопить сначала на покупку карта, а затем и на последующие расходы на его содержание (бензин, резину и прочее). Мика же с лихвой оправдывал все вложенные в него средства: в период с 1974 по 1986 год он стал пятикратным чемпионом Финляндии по картингу в своем классе, что до него не удавалось никому. Но даже несмотря на подобные успехи сына родители воспринимали его любовь к гонкам как хобби и даже не подозревали, что это перерастет в профессиональное увлечение. После картинга Хаккинен успешно начал карьеру в гонках с открытыми колесами, став чемпионом Финляндии и Швеции в серии "Формула-Форд" (1987), чемпионом европейской "Формулы Опель-Лотус" (1988) и британской "Формулы-3" (1990). Успешное выступление в последней — десять побед в 17 гонках — помогло финну обратить на себя внимание представителей команд "Формулы-1". Дебют в "Формуле-1" Первым опытом за рулем болида "Формулы-1" для Хаккинена стали тесты в Сильверстоуне за "Беннетон". Однако контракт финн заключил с другой командой — "Лотусом", руководитель которой Питер Коллинз приметил гонщика на одной из гонок "Формулы-3". "Заполучить такого парня, как Хаккинен, для команды было большущей удачей. Он имел крепкую поддержку от "Мальборо" и был потрясающе талантлив", — вспоминал Коллинз.

"Лотус" в те времена уже не был грозной силой в чемпионате, поэтому рассчитывать на победы Хаккинену не приходилось. Но и на заведомо слабой машине финн выглядел весьма достойно и уверенно опережал своих напарников. Дебютный сезон он закончил на 15-м месте с двумя набранными очками. Второй сезон за "Лотус" также был не столь заметным для Хаккинена — одно очко и восьмое место. Тем не менее ведущие команды тех лет — "Уильямс" и "Макларен" — видели в гонщике высокий потенциал и были не прочь заполучить его в свои ряды. В итоге после судебных разбирательств "Макларена" с Коллинзом (на тот момент финн имел действующее соглашение с "Лотусом") Хаккинен подписал контракт с командой Рона Денниса. Соглашение по сути подразумевало роль тест-пилота для Хаккинена, поскольку боевыми пилотами "Макларена" в сезоне-1993 были на тот момент трехкратный чемпион бразилец Айртон Сенна и американец Майкл Андретти. Однако результаты последнего были крайне неудовлетворительными и за три гонки до конца сезона он покинул команду и отправился на родину. Это открыло двери для дебюта в "Макларене" Хаккинену, и этот дебют вышел впечатляющим — на первом же этапе финн в квалификации смог опередить Сенну, правда в гонке легендарный бразилец уже не позволил подобной наглости своему напарнику.

' Авария Хаккинена в 1995 году'

Второй день рождения Последующие два полноценных сезона за "Макларен" получились достаточно средними как для самого пилота, так и для команды. А события 10 ноября 1995 года и вовсе могли привести к трагическим последствиям для финна. Во время квалификации Гран-при Австралии "Макларен" Хаккинена потерял управление на входе в скоростной поворот, правое переднее колесо подскочило, а заднее левое попало на бордюр. Хаккинен рефлекторно вывернул руль влево, но это не помогло — совершив полный оборот, машина на скорости около 200 км/ч ударилась об отбойник. Эта авария могла стать фатальной, если бы рядом не находилась машина медиков, которые в считаные секунды оказались у болида Хаккинена. Из-за сильнейшего удара головой о руль фактически было прервано снабжение мозга кислородом, медикам пришлось делать трахеотомию прямо на месте, не извлекая гонщика из болида. Когда Мика смог дышать самостоятельно, его вытащили из разбитой машины и отправили в Королевский госпиталь Аделаиды. "Я помню, как сидел в кокпите, пытаясь пошевелить своими руками, но не мог, — вспоминает Хаккинен. — Я пробовал сделать это снова и снова. Тогда я понял, что дела плохи. Я помню боль и то, что не мог пошевелиться. Но я также осознавал, что должен сохранять спокойствие и позволить медикам выполнять свою работу".

Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен (слева направо) © AP Photo/Dusan Vranic

Противостояние с Шумахером

Уже через четыре месяца после той аварии Хаккинен вернулся за руль болида "Формулы-1", а спустя еще год с небольшим одержал первую победу в "королевских гонках". В конце 90-х "Макларен" вновь вернулся на лидирующие позиции в чемпионате, а главным соперником коллектива была "Феррари" во главе с тогда еще двукратным чемпионом мира немцем Михаэлем Шумахером. Противостояние финна и немца было главным украшением чемпионата тех времен. Их дуэль началась еще задолго до появления обоих в "Формуле-1". Впервые они встретились в 1984 году на чемпионате мира по картингу во Франции — Шумахер одержал победу, тогда как Хаккинен до финиша не добрался. В 1990 году они сошлись на этапе "Формулы-3" в Макао. В первой гонке победил финн и во второй ему достаточно было финишировать вторым для итоговой победы, однако на последнем круге гонки он предпринял атаку на лидирующего Шумахера, которая закончилась для финна в отбойнике. Оба дебютировали в "Формуле-1" в один год — 1991-й. Однако долгое время их пути на трассе не пересекались — Шумахер почти всегда боролся в лидирующей группе, тогда как Хаккинен в это время находился во втором эшелоне. Изменилась ситуация в 1998 году, когда и у "Макларена", и у "Феррари" были болиды, позволяющие бороться за победу. Максимальным преимуществом Хаккинена над Шумахером в том сезоне были 22 очка, однако перед заключительным этапом немец отставал всего на четыре, но заглох на старте гонки и Хаккинен легко завоевал первый титул в карьере.

' Знаменитый обгон Хаккинена, позволивший ему победить Шумахера'

На следующий год между ними вновь завязалась острая борьба, однако перелом ноги, полученный Шумахером на Гран-при Великобритании, сделал основным конкурентом финна в борьбе за титул партнера немца по команде — ирландца Эдди Ирвайна. Но и в противоборстве с ним Хаккинен смог второй год подряд стать чемпионом. После того сезона результаты "Макларена" и самого финна пошли немного на спад, он продолжал побеждать, но потеря мотивации и ненадежность "Макларена" не позволяли ему полноценно бороться за титул с Шумахером. Немец достаточно легко выиграл титулы в 2000 и 2001 годах, Хаккинен же в этот период все чаще стал задумываться о завершении карьеры. В отдельных же гонках он напоминал болельщикам, что не случайно стал двукратным чемпионом. Так, на Гран-при Бельгии 2000 года он стал автором одного из лучших обгонов в истории "Формулы-1". Немецкий гонщик отбил первую атаку финна в достаточно жесткой манере на скорости свыше 300 км/ч на прямой перед поворотом Les Combes, однако уже на следующем круге Хаккинен, воспользовавшись круговым, опередил разом две машины (кругового и Шумахера) и выиграл гонку. По прошествии лет Хаккинен назвал Шумахера лучшим пилотом в истории. "Айртон Сенна был одним из лучших пилотов среди тех, кто обладал самоотверженностью и дисциплиной, но я бы навечно отдал первое место моему великому сопернику Михаэлю Шумахеру", — сказал финн.