Общий доход клубов КХЛ в сезоне-2017/18 составил 53 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Суммарный доход клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 составил 53 млрд рублей. Об этом говорится в отчете, опубликованном консалтинговой компанией Ernst & Young.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что доход лиги по итогам минувшего сезона составил 3,05 млрд рублей.

54% доходов клубам КХЛ принесли государственные компании, 24% - коммерческие спонсоры, 10% - коммерческие доходы и бюджетные источники. Совокупный доход клубов за сезон увеличился на 6% - в основном за счет поступлений от компаний с государственным участием. По сравнению с сезоном-2016/17 доходы от таких компаний увеличились на 11%, а коммерческие доходы - на 14%.

Большую часть доходов лиги составили коммерческие спонсоры - 39%, а также телеправа (21%). Отмечается, что доходы КХЛ за прошедший сезон выросли больше, чем за предыдущие сезоны (27% против 7% среднегодового роста доходов в 2013-2017 годах). По сравнению с сезоном-2016/17 доходы от коммерческих спонсоров и рекламодателей увеличились на 20%, а от телеправ - на 17%.

Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне составила 6232 человека, а в плей-офф - 7777 человек. Отмечается, что в чемпионате посещаемость за 10 лет выросла более чем на 20%, прирост посещаемости за сезон-2017/18 составил 2%. В плей-офф средняя посещаемость за 10 сезонов выросла на 6%. При этом она остается на 7% ниже рекордного уровня сезона-2014/15.

Суммарная посещаемость матчей регулярного чемпионата составила 4,7 млн человек, что на 11% меньше, чем в сезоне-2016/17. Это связано с паузой в связи с Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Посещаемость матчей плей- офф составила 5,3 млн и по сравнению с прошлыми сезонами она практически не изменилась.