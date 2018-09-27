Сборная России по дзюдо выиграла бронзу ЧМ в командном первенстве

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Азербайджана со счетом 4-1 в матче за бронзовые медали командного смешанного первенства на чемпионате мира, который проходит в Баку.
В матче за бронзу российские дзюдоисты выиграли четыре схватки из пяти. Анастасия Конкина победила Ичинхорлу Мунхтседев, Алена Прокопенко - Гюнель Гасанли, Михаил Игольников - Мамедали Мехтиева, Инал Тасоев - Ушанги Кокаури. Единственное поражение потерпел Муса Могушков, уступивший Хидаяту Гейдарову.
Также бронзовые медали выиграла объединенная команда КНДР и Южной Кореи, в матче за третье место победившая сборную Германии (4-0). В финале встретятся команды Франции и Японии.
Смешанное командное первенство впервые было представлено на чемпионатах мира на турнире в Будапеште в прошлом году. Российские дзюдоисты тогда в полуфинале проиграли бразильцам (2-4), а в матче за бронзу - французам (1-5). Чемпионами мира стали японцы.
Сборная России на чемпионате мира в Баку завоевала серебро и три бронзы. Ранее серебро в весовой категории до 60 кг получил Роберт Мшвидобадзе, Александра Бабинцева стала бронзовым призером в весовой категории до 78 кг, а Нияз Ильясов занял третье место в весе до 100 кг.
Сборная России пятый чемпионат мира подряд остается без золотых медалей. Последним чемпионом мира в составе российской команды был Тагир Хайбулаев, который в Париже в 2011 году стал первым в весовой категории до 100 кг.