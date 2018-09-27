Каменский: Россия получила ЧМ по хоккею благодаря хорошему проведению крупных турниров

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проведение в последнее время крупных международных турниров в России сыграло свою роль при определении организатора чемпионата мира по хоккею 2023 года. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и участник чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге Валерий Каменский.

В четверг на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) была достигнута договоренность о том, что Санкт-Петербург примет турнир 2023 года. Чемпионат мира 2024 пройдет в Чехии, 2025 года - в Швеции. Данное решение будет утверждено на конгрессе IIHF в мае в Братиславе.

"Думаю, что проведение турниров, которые проходили у нас в стране, и отзывы о них сыграли главную роль в решении отдать нам чемпионат мира 2023 года. Мы на самом высоком уровне провели Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по хоккею 2016 года и чемпионат мира по футболу 2018 года", - сказал Каменский.

Основным дворцом турнира станет арена, которая будет построена на 22,5 тыс. зрителей. "Хоккей идет вперед и с каждым годом становится все интересней и интересней. К 2023 году есть время подготовиться, и мы надеемся, что на этой арене будет приятно смотреть хоккей", - отметил он.

Чемпионат мира 2000 года проходил в Ледовом дворце и в "Юбилейном". "Было приятно тогда приехать из Национальной хоккейной лиги и увидеть, что арена у нас ничем не хуже зарубежных. Тогда было приятно играть в Ледовом дворце с комфортом. Да и всем хоккеистам обычно приятно играть в новых дворцах", - вспомнил Каменский.

Санкт-Петербург третий раз в истории примет чемпионат мира. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. Также турнир проходил в Москве в 1957, 1973, 1979, 1986, 2007 годах.