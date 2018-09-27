Власти Петербурга уверены, что ЧМ-2023 по хоккею пройдет на высочайшем уровне

В четверг на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) была достигнута договоренность о том, что Санкт-Петербург примет турнир 2023 года. Чемпионат мира 2024 пройдет в Чехии, 2025 года - в Швеции. Данное решение будет утверждено на конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2023 года, местом проведения которого в четверг был выбран Санкт-Петербург, пройдет на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне и станет настоящим спортивным праздником для жителей и гостей нашего города", - сказал собеседник агентства.

"Мы также рассчитываем, что к 2023 году в нашем городе появится новая арена на 20 тысяч зрительских мест, которая будет построена силами хоккейного клуба СКА в рамках реконструкции спортивно-концертного клуба "Петербургский". Таким образом, в Санкт-Петербурге будут функционировать три ледовые арены, способные принять матчи чемпионата мира", - сказал Кириллов. Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что IIHF сделает выбор между Ледовым дворцом и "Юбилейным".

"Что касается организации фан-зоны для болельщиков, то думаю, что здесь мы учтем положительный опыт проведения предыдущих мероприятий на территории Конюшенной площади во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года", - отметил Кириллов.

Чемпионат по хоккею пройдет в Петербурге в третий раз - первый турнир Северная столица принимала в 2000 году, а в 2016 году город принимал первенство совместно с Москвой. Предстоящий чемпионат станет восьмым на территории России.