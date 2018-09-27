Сборная России потерпела первое поражение на Всемирной шахматной олимпиаде

ТАСС, 27 сентября. Сборная России проиграла команде Польши в четвертом туре 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

Победу в четверг одержал только Ян Непомнящий, Сергей Карякин свою партию завершил вничью, а Владимир Крамник и Дмитрий Яковенко проиграли своим соперникам. Для российских шахматистов это поражение стало первым на турнире.

В женском турнире сборная России обыграла команду Израиля. Валентина Гунина и Ольга Гиря оказались сильнее своих соперниц, Наталья Погонина и Александра Костенюк свои партии завершили вничью. На счету российских шахматисток три победы и одно поражение.

Партии пятого тура пройдут 28 сентября.

Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября. Мужская сборная СССР становилась победителем соревнований 18 раз, российские шахматисты - шесть раз, последняя победа была добыта в 2002 году. Женская сборная СССР побеждала 11 раз, России - трижды.