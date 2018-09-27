Генсек ВФВ: сборная России по волейболу не сумела подтвердить статус фаворита на ЧМ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские волейболисты не смогли подтвердить статус фаворитов на чемпионате мира по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийский федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Сборная России в четверг проиграла команде США во втором матче третьего группового раунда чемпионата мира, потеряв шансы на выход в полуфинал турнира. Встреча, которая прошла в итальянском Турине, завершилась со счетом 3-0 в пользу американцев. В первом матче данной стадии сборная России уступила команде Бразилии - 2-3.

"Сложно делать какой-либо анализ. Мы видели вчерашнюю игру, этот турнир можно назвать чемпионатом упущенных возможностей. Недостаточно приезжать в ранге фаворитов, нужно доказывать этот статус своей игрой, к сожалению, у нас этого не получилось. Были лишние ошибки на подаче, ошибки на приеме", - сказал Яременко.

"Конечно, есть психологическая нагрузка, когда ты играешь на волоске и обязательно должен выиграть, тут ничего нового в спорте нет. Не хватило, наверное, реализации в атаке и технических вещей", - добавил Еременко.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. При этом российская команда является действующим победителем Лиги наций.