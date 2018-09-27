Загитова рассказала, что сильно нервничала перед турниром в Германии

ТАСС, 27 сентября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что сильно нервничала перед началом предсезонного турнира в немецком Оберстдорфе, но для первого выступления в сезоне откатала неплохо. Слова спортсменки приводит портал Golden Skate.

В четверг Загитова заняла первое место в короткой программе, обновив мировой рекорд, принадлежавший другой россиянке, Александре Трусовой. Произвольные прокаты фигуристки представят в пятницу.

"Я очень нервничала, но для первого раза я откатала неплохо, - сказала Загитова. - Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина, как здесь".

Загитова является чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при прошлого сезона. На Олимпиаде в Пхёнчхане она, помимо личного золота, стала серебряным призером в командных соревнованиях. В прошлом сезоне, который стал первым для российской фигуристки на взрослом уровне, Загитова одержала победы во всех турнирах, кроме постолимпийского чемпионата мира в Милане. Тогда Загитова допустила несколько падений в произвольной программе и стала пятой.