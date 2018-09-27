ЦСКА обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Михаил Григоренко (9-я, 24-я минуты), у проигравших отличился Александр Хохлачев (51).

Для ЦСКА эта победа стала пятой подряд в КХЛ, "Спартак" прервал свою серию из трех побед. В настоящее время команды проводят свои домашние матчи в одном дворце - на "ЦСКА- Арене". В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 16 очков, "Спартак" с 12 очками идет шестым.

ЦСКА в следующем матче 1 октября в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Спартак" 2 октября примет санкт-петербургский СКА.

В других матчах "Сочи" на выезде обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:1, хельсинкский "Йокерит" в гостях оказался сильнее братиславского "Слована" - 5:3.