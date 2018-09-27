"Краснодар" и "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Олимп - Кубка России

ТАСС, 27 сентября. "Краснодар" и самарские "Крылья Советов" пробились в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу.

"Краснодар" в своем матче 1/16 финала турнира на выезде переиграл курский "Авангард" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Николай Марков (9-я минута) и Роман Шишкин (65).

В 1/8 финала "Краснодар" встретится с "Крыльями Советов", которые в четверг в дополнительное время оказались сильнее "Тамбова" - 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Никита Чичерин (73) и Паул Антон (95), у проигравших отличился Данил Кленкин (37).

На данный момент сыграны 15 матчей 1/16 финала турнира из 16. Известны семь пар 1/8 финала из восьми, на этой стадии турнира московский "Локомотив" сыграет с красноярским "Енисеем", московское "Динамо" - с казанским "Рубином", санкт-петербургский "Зенит" - с "Ростовом", московский "Спартак" - с махачкалинским "Анжи", "Нижний Новгород" - с екатеринбургским "Уралом", тульский "Арсенал" - с грозненским "Ахматом". 10 октября состоится встреча "Тюмени" и московского ЦСКА, сильнейший в данной игре станет соперником "Оренбурга".

Встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России запланированы на 31 октября - 1 ноября.