"Вашингтон" отправил российских хоккеистов Шумакова и Самсонова в фарм-клуб

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" отправил нападающего Сергея Шумакова и вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб "Херши Беарс", выступающий в Американской хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Прошлый сезон Шумаков провел в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, куда перешел в мае 2017 года. В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 нападающий набрал 40 (17 шайб + 23 передачи) очков при показателе полезности "+10". В 11 играх плей-офф на счету Шумакова четыре (2+2) очка.

Самсонов ранее выступал за магнитогорский "Металлург", проведя в составе команды в прошлом сезоне 26 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,3% бросков по своим воротам, и пять игр в плей-офф (92,6% отраженных бросков).

В прошлом сезоне "Вашингтон" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В системе клуба из столицы США находятся пятеро российских хоккеистов, помимо Шумакова и Самсонова, это нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.