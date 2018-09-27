Команда "Формулы-1" "Мерседес" попробует продлить победную серию на Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при России - стартует в пятницу в Сочи двумя свободными практиками.

Гран-при России пройдет в пятый раз. Пока на "Сочи- Автодроме" побеждали только пилоты "Мерседеса" - дважды британец Льюис Хэмилтон, по одному разу завершивший карьеру немец Нико Росберг и финн Валттери Боттас, который в прошлом году впервые в карьере поднялся на высшую ступень пьедестала. Сможет ли кто-нибудь прервать гегемонию четырехкратных обладателей Кубка конструкторов на российской трассе, станет известно в воскресенье.

Главными претендентами на это будут гонщики "Феррари", в первую очередь - немец Себастьян Феттель. За шесть этапов до финиша сезона немец уступает лидирующему в личном зачете Хэмилтону 40 очков. Чтобы сохранить шансы на титул, ему необходимо побеждать в Сочи. Неплохую форму в последних гонках показывает и его партнер по команде - Кими Райкконен, однако в оставшихся гонках финн, вероятно, будет работать на напарника.

Попробует порадовать домашнюю публику единственный представитель России в "королевских гонках" Сергей Сироткин. Москвич делает все возможное, чтобы выжать максимум из болида "Уильямса", но пока все эти старания не приносят результат. Прошедшая гонка в Сингапуре стала одной из лучших для Сироткина в сезоне, однако при этом он финишировал последним. На домашней трассе россиянин попробует показать высокий результат.

История проведения Гран-при России

История попыток провести Гран-при России насчитывает несколько десятков лет. Впервые на высоком уровне о проведении гонки заговорили еще во времена СССР. В 1982 году большой любитель автомобилей генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев договорился с тогдашним главой "Формулы-1" Берни Экклстоуном, и тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983.

Трассу предполагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, и, казалось, ничто не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену эта затея не казалась такой привлекательной. В итоге страна осталась без "королевских гонок".

После этого подобные проекты возникали огромное количество раз. Как правило, главным камнем преткновения в вопросе были финансовые проблемы.

И все же праздник для российских болельщиков автоспорта настал. И случилось это во многом благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Инфраструктуру и спортивные объекты, созданные к главному старту планеты, нужно было как-то использовать после завершения соревнований. Было решено, что трасса "Формулы-1" отлично впишется в созданную структуру и принесет в дальнейшем экономические выгоды, а также прибавит очков имиджу страны.

Контракт на проведение Гран-при России был подписан в октябре 2010 года сроком на десять лет. Соглашение предусматривало возможность продления еще на пять лет. В конце февраля 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил ТАСС, что эта опция была исполнена, и нынешнее соглашение будет действовать до 2025 года. Проект трассы, которая проложена в Олимпийском парке, был разработан главным архитектором "Формулы-1" Германом Тильке.

Расписание и статистика

Первые два Гран-при России прошли осенью - в октябре. В 2016 году этап был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь состоится осенью - с 28 по 30 сентября.

Победителем первого в истории Гран-при России в 2014 году стал Хэмилтон, дополнили подиум Росберг и Боттас, который тогда выступал за "Уильямс". Годом спустя первым вновь стал Хэмилтон, а компанию на подиуме ему составили Феттель и мексиканец Серхио Перес из "Форс Индии". В 2016 году победу одержал Росберг, а следом за ним финишировали Хэмилтон и Райкконен. В прошлом сезоне компанию победителю Боттасу на подиуме составили Феттель и Райкконен.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00 мск) и квалификация (15:00мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (14:10 мск).