Девятый тур РПЛ стартует в пятницу матчем между "Оренбургом" и ЦСКА

ТАСС, 28 сентября. Девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется матчем между футболистами "Оренбурга" и ЦСКА. Встреча пройдет в пятницу на стадионе "Газовик".

Подопечные главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в первых восьми турах набрали 13 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Несмотря на не совсем убедительный старт, когда армейцы смогли набрать только одно очко в трех турах, команда разыгралась, выдав качественный отрезок, в который вошли разгромные победы над тульским "Арсеналом" со счетом 3:0, "Уралом" (4:0) и "Уфой" (3:0).

Оренбуржцы расположились на шестой строчке, отставая от своего соперника на два очка. После поражения подопечных Владимира Федотова от "Спартака" со счетом 0:1, команда одержала серию побед над самарскими "Крыльями Советов" (3:0), московским "Локомотивом" (1:0) и махачкалинским "Анжи" (3:1). Далее последовала безвыигрышная серия из четырех матчей. "Оренбург" сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) и грозненским "Ахматом" (1:1), а также уступил петербургскому "Зениту" (1:2) и московскому "Динамо" (0:2).

Поможет ли ЦСКА перенос матча Кубка России

Все клубы РПЛ, за исключением ЦСКА, уже успели провести матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России. Руководство армейцев, ссылаясь на сложный график и выступление в Лиге чемпионов, попросило Российский футбольный союз (РФС) перенести матч с "Тюменью" на более поздний срок, и теперь игра состоится 10 октября. Несмотря на более длительный этап подготовки, команде Гончаренко не смогут помочь травмированные Константин Кучаев, Абель Эрнандес, Хетаг Хосонов, Виктор Васин, Александр Макаров и Хёрдур Магнуссон.

"Оренбург", в отличие от армейцев, не испытывает явных проблем с травмированными. Возникает единственный вопрос по поводу участия хорватского полузащитника команды Даниэля Мишкича, который получил повреждение в кубковом матче против барнаульского "Динамо".

"Оренбург" и ЦСКА в рамках чемпионата России встречались дважды в сезоне-2016/17, ставшем дебютным для оренбуржцев в РПЛ. В обоих матчах армейцы одерживали сухие победы, выиграв со счетом 1:0 - в гостях и 2:0 - дома.

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Встреча начнется в 17:30 мск.