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Экипаж Каргинова победил на китайской части ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Каргинов также выиграл первые семь этапов рейда, которые прошли на территории России с 20 по 27 июля
Экипаж Андрея Каргинова EPA/CEZARO DE LUCA, архив
Экипаж Андрея Каргинова
© EPA/CEZARO DE LUCA, архив

ТАСС, 28 сентября. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на китайской части ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на две части. Победителем первых семи этапов, которые состоялись с 20 по 27 июля в России и прошли через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии, стал Каргинов. Вторая часть проходила по территории Китая. Ралли-рейд состоялся в восьмой раз.

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