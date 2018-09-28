Экипаж Каргинова победил на китайской части ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 28 сентября. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на китайской части ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

В этом году ралли-марафон "Шелковый путь" разбит на две части. Победителем первых семи этапов, которые состоялись с 20 по 27 июля в России и прошли через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Калмыкии, стал Каргинов. Вторая часть проходила по территории Китая. Ралли-рейд состоялся в восьмой раз.