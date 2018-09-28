РУСАДА проведет 30 сентября антидопинговый семинар для участников юношеской Олимпиады

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские участники юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе станут участниками антидопингового семинара, который проведут 30 сентября сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила журналистам генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова.

"30 сентября в Новогорске пройдет антидопинговый семинар для участников юношеских Олимпийских игр, который проведет РУСАДА", - заметила Давыдова.

III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. В соревнованиях примут участие 3926 спортсменов 15-18 лет из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта. Впервые в истории олимпийского движения в Играх примет участие равное количество юношей и девушек - по 1963 человека.

Вылет команды России в Буэнос-Айрес планируется 1 октября 2018 года.