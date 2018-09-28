Грожан и Магнуссен останутся пилотами команды "Формулы-1" "Хаас" на следующий сезон

ТАСС, 28 сентября. Француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен продолжат выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса".

"С самого начала нам нужны были опытные гонщики для быстрого развития нашего болида и нашей команды. У нас есть два очень хороших и опытных пилота в лице Грожана и Магнуссена. Мы стали значительно лучше по сравнению с прошлым годом, поэтому решение сохранить обоих гонщиков было очень простым для нас", - заявил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер.

"Хаас" был создан в 2014 году, а в "Формуле-1" участвует с 2016 года. В прошлом году команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 47 очков. В текущем сезоне после 15 этапов "Хаас" занимает пятое место в Кубке конструкторов с 76 очками. Отставание от "Рено", занимающего четвертую позицию, составляет 15 очков.

Грожан дебютировал в "Формуле-1" в 2009 году, после чего не выступал в "королевских гонках" два сезона. С 2012 года является неизменным участником чемпионата. За "Хаас" француз гоняется с 2016 года. В текущем сезоне он занимает 14-е место в общем зачете.

Магнуссен дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году, а за "Хаас" выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне датчанин идет девятым.