Университет футбола в Ульяновске будет готовить игроков на пяти современных полях

УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Будущие футболисты пройдут подготовку на пяти современных полях Ульяновска в рамках обучения в Университете футбола. Об этом сообщил на заседании оргкомитета форума "Россия - спортивная держава" председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Образовательное учреждение планируется презентовать на форуме, который пройдет в Ульяновске с 10 по 12 октября.

"Сейчас мы уже завершаем создание так называемого Университета футбола - академии, которая будет готовить ребят к профессиональной основе на самых современных технологиях на пяти новых, современных полях с самыми лучшими технологиями подготовки спортсменов. Это будет частный проект, который встраивается в систему подготовки спортсменов нашей страны в целом", - сказал он.

Смекалин добавил, что на территории Ульяновской области формируется один из ключевых центров подготовки будущих футболистов страны. "Всего семь центров планируется сформировать на территории РФ, один из них именно в Ульяновской области. Проведена очень серьезная работа по реконструкции центрального стадиона, теперь это стадион имени Льва Яшина. Это уникальное поле уже оценили профессиональные команды", - уточнил он.

Ранее ТАСС сообщал, что во время форума будет презентован Университет футбола, который создается по механизму государственно-частного партнерства. Власти Ульяновской области также заявляли о намерениях заключить с Российским футбольным союзом (РФС) соглашение о программе развития футбола в регионе до 2030 года.

Программа форума "Россия - спортивная держава" включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов - развитие Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.