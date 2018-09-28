"Матч ТВ" покажет в прямом эфире матч футбольной Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире 2 октября матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским футбольным клубом ЦСКА и испанским "Реалом". Об этом сообщается в пресс-релизе "Матч ТВ", предоставленном ТАСС.

Встреча между ЦСКА и "Реалом" пройдет 2 октября (начало - 22:00 мск) в Москве на стадионе "Лужники". Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил заявку ЦСКА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках", вмещающих около 80 тысяч человек. Этот матч станет первым на стадионе после финала чемпионата мира в России.

Трансляция на "Матч ТВ" начнется в 21:50 мск. Комментировать встречу будут Юрий Розанов и Михаил Моссаковский (с бровки поля). В 21:00 мск на телеканале "Матч Премьер" будет показана предматчевая студия в "Лужниках", ведущим которой будет Денис Казанский. До и после матча, а также в перерыве, ведущий обсудит игру с экспертом Александром Григоряном.

Как сообщает "Матч ТВ", телеканал готовит масштабную съемку. Игру будут снимать с 23 камер, что в два раза превышает нормы УЕФА. Девять камер будут оснащены крупной оптикой, четыре камеры - уникальной технологией замедленной съемки, камера "паук" будет транслировать игру с высоты птичьего полета. Также мини-камеры будут вмонтированы в ворота, а за одними воротами будет расположена камера с возможностью суперзамедленной съемки.

В первом туре ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешской "Викторией" (Пльзень) со счетом 2:2. "Реал" на своем поле со счетом 3:0 разгромил итальянскую "Рому".