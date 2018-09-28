Два комплекта запасных шин сгорели в боксах команды "Формулы-1" "Хаас" перед гонкой в Сочи

ТАСС, 28 сентября. Ночью перед пятничной свободной практикой Гран-при России в боксах американской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" произошел пожар, в котором сгорело два комплекта шин. Об этом сообщает портал Autosport.

По имеющейся информации, пожар произошел в электронном блоке, отвечающем за контроль температуры термочехлов для шин. Сначала сгорел комплект шин, находившийся в чехле, затем огонь перекинулся на соседний комплект. Возгорание заметил один из ночных охранников, вместе с охранниками других команд они смогли быстро потушить пожар, не дав ему распространиться.

Данные шины предназначались для датчанина Кевина Магнуссена. В пятницу утром "Хаас" направил официальный запрос в Международную автомобильную федерацию для получения других шин.

"Мы не знаем еще в точности, что произошло, потому что все сгорело, - заявил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер. - Сейчас мы не можем делать никаких выводов, я не хочу впадать в панику, потому что мы не знаем, что случилось на самом деле. Один охранник сначала увидел пожар, а потом совместными усилиями он был потушен. Это удачное завершение подобного инцидента, так как шины трудно потушить".

Сообщается, что представитель одной из команд поставил под сомнение, что чехлы были отключены. Обычно чехлы выключают, так как, предположительно, таким образом может быть получено преимущество "лечением" шин.

"Они не были включены ночью. Они были подключены к электричеству, иначе бы возгорания не возникло, но они не были включены. Они находились в режиме ожидания. Раньше мы приходили утром и просто включали их, а все кабели уже были подключены, но теперь мы будем отключать их на ночь", - ответил на обвинения Штайнер.