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Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Сорокин подал в отставку

Такое решение было принято на высшем совете Федерации регби России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Андрей Сорокин сложил полномочия главного тренера мужской сборной России по регби-7. Такое решение было принято на высшем совете Федерации регби России.

Заседание прошло в пятницу в Москве. По его итогам было принято решение принять отставку Сорокина с 1 октября текущего года на основании личного заявления. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Янюшкин.

В этом сезоне мужская сборная России по регби-7 заняла 14-е место на Кубке мира, прошедшем в Сан-Франциско. На чемпионате Европы российская команда стала третьей.

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