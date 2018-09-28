Пилот "Мерседеса" Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при России, Сироткин - 19-й

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 33,385 секунды. Второе время в рамках тренировки показал его партнер по команде финн Валттери Боттас (1.33,584), третье - голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1.33,827).

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 19-й результат. Самый быстрый круг россиянин проехал за 1 минуту 36,861 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 20-м (1.37,001).

Третья свободная практика состоится в субботу - в 12:00 мск. Квалификация Гран-при России также пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).