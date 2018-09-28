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Гран-при России "Формулы-1"

Сироткин: "Уильямс" в практиках Гран-при России показал хороший темп

В первой практике россиянин показал 18-й результат (1 минута 37,225 секунды), во второй - 19-й (1.36.861)

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Темп команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" был лучше, чем ожидалось. Такое мнение журналистам высказал российский пилот коллектива Сергей Сироткин.

В первой практике россиянин показал 18-й результат (1 минута 37,225 секунды), во второй - 19-й (1.36.861).

"Отставание у нас на самом деле то, которое нам и стоило ожидать, - сказал Сироткин. - По многим характеристикам у нас темп выше, чем мы рассчитывали. Но впереди много работы. Завтра погода будет пожарче и нам надо адаптироваться к ней".

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация, в воскресенье состоится гонка.

Теги
Гран-при РоссииСироткин, Сергей Олегович
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