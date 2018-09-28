ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей, обыграв "Оренбург"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 32-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Форвард в текущем сезоне первенства страны отметился семью забитыми мячами и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира. ЦСКА не проигрывает в матчах Российской премьер-лиги на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи).
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 16 очков, "Оренбург" с 11 очками идет шестым.
В следующем туре ЦСКА 7 октября примет московский "Локомотив", "Оренбург" 6 октября в гостях сыграет с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|7
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|9
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|10
|Арсенал
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|11
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|12
|Урал
|8
|2
|2
|4
|8-15
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5