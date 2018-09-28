ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей, обыграв "Оренбург"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 32-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Форвард в текущем сезоне первенства страны отметился семью забитыми мячами и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира. ЦСКА не проигрывает в матчах Российской премьер-лиги на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи).

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 16 очков, "Оренбург" с 11 очками идет шестым.

В следующем туре ЦСКА 7 октября примет московский "Локомотив", "Оренбург" 6 октября в гостях сыграет с "Ростовом".