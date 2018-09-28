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Футбол в России

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей, обыграв "Оренбург"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев
Футболисты ЦСКА Егор Алеев/ТАСС
Футболисты ЦСКА
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 32-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Форвард в текущем сезоне первенства страны отметился семью забитыми мячами и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира. ЦСКА не проигрывает в матчах Российской премьер-лиги на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи).

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 16 очков, "Оренбург" с 11 очками идет шестым.

В следующем туре ЦСКА 7 октября примет московский "Локомотив", "Оренбург" 6 октября в гостях сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит871017-522
2Краснодар851214-616
3ЦСКА944114-416
4Ростов84319-315
5Спартак84317-415
6Ахмат83239-1011
7Оренбург932410-911
8Рубин82519-811
9Динамо82429-610
10Арсенал82339-89
11Локомотив82338-109
12Урал82248-158
13Крылья Советов82152-127
14Анжи82064-146
15Уфа81254-115
16Енисей81253-115
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