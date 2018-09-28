"Сибирь" потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому "Динамо"

ТАСС, 28 сентября. Минское "Динамо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен (9-я минута), Евгений Лисовец (9, 58), Патрик Уиркош (31) и Денис Казионов (51), у проигравших отличился Дмитрий Саюстов (43).

Для "Сибири" это поражение стало 12-м подряд со старта КХЛ, команда в очередной раз обновила антирекорд по этому показателю, ранее принадлежавший подольскому "Витязю" (10 поражений в сезоне-2010/11). Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому "Спартаку", который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" продолжает занимать последнее место, оставаясь единственной командой, которая не набрала ни одного очка в текущем сезоне КХЛ. "Динамо" на Западе занимает 11-е место с 8 очками.

В следующем матче "Сибирь" в гостях сыграет с "Витязем", "Динамо" примет омский "Авангард". Обе встречи пройдут 30 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: