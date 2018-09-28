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КХЛ
Обновлено 

"Сибирь" потерпела 12-е поражение подряд в КХЛ, проиграв минскому "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу динамовцев

ТАСС, 28 сентября. Минское "Динамо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен (9-я минута), Евгений Лисовец (9, 58), Патрик Уиркош (31) и Денис Казионов (51), у проигравших отличился Дмитрий Саюстов (43).

Для "Сибири" это поражение стало 12-м подряд со старта КХЛ, команда в очередной раз обновила антирекорд по этому показателю, ранее принадлежавший подольскому "Витязю" (10 поражений в сезоне-2010/11). Антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд принадлежит московскому "Спартаку", который по ходу сезона-2013/14 проиграл 19 матчей кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" продолжает занимать последнее место, оставаясь единственной командой, которая не набрала ни одного очка в текущем сезоне КХЛ. "Динамо" на Западе занимает 11-е место с 8 очками.
В следующем матче "Сибирь" в гостях сыграет с "Витязем", "Динамо" примет омский "Авангард". Обе встречи пройдут 30 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1;
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б;
  • "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ;
  • "Витязь" (Подольск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2;
  • СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омск) - 2:3 Б.
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