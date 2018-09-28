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Футбол во Франции

"Монако" с Головиным в составе проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции по футболу

Россиянин вышел на замену на 60-й минуте встречи, эта игра стала для него третьей за монегасков
Александр Головин Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Головин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. "Монако" проиграл "Сент-Этьену" со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Дублем отметился Вахби Хазри (41-я, 54-я минуты).

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Для "Монако" это поражение стало вторым подряд, команда не может победить в чемпионате на протяжении семи встреч (три ничьи, четыре поражения).

Российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года, провел свой третий матч в составе монегасков. В пятницу он появился на поле на 60-й минуте, заменив Адама Траоре.

В турнирной таблице "Монако" опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. "Сент-Этьен" с 15 очками идет вторым.

В следующем туре "Монако" 7 октября примет "Ренн", "Сент-Этьен" 6 октября в гостях сыграет с "Лиллем".

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