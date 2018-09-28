"Локомотив" постарается прервать неудачную серию в РПЛ в матче против "Ахмата"

ТАСС, 29 сентября. Тремя матчами в Екатеринбурге, Уфе и Москве продолжится девятый тур чемпионата России по футболу. В центральной встрече игрового дня против "Ахмата" футболисты "Локомотива" постараются прервать безвыигрышную серию.

Последнюю победу в чемпионате железнодорожники одержали 26 августа, обыграв испытывающий финансовые проблемы махачкалинский "Анжи" со счетом 2:1. Далее последовала серия безвыигрышных матчей с "Краснодаром" (1:2), московским "Динамо" (1:1) и петербургским "Зенитом" (3:5).

Не добавляет оптимизма и выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов и Кубке России. И если во втором турнире подопечные Юрия Семина смогли добиться волевой победы над "Балтикой" (3:2), то в еврокубке дела обстоят хуже. Визит на "Тюрк Телеком Арену" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов закончился разгромным поражением от "Галатасарая" со счетом 0:3, что дало повод слухам о возможной отставке Семина.

В предстоящем матче не сможет сыграть Дмитрий Тарасов, который получил красную карточку в матче восьмого тура против "Зенита". Встречу также пропустят травмированные Мацей Рыбус, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

У "Ахмата" дела обстоят немного лучше, чем у хозяев поля: грозненский клуб занимает седьмое место, набрав 11 очков, и в случае победы может вплотную приблизиться к зоне еврокубков. При этом стоит отметить, что из последних 11 гостевых матчей на "РЖД-Арене" против "Локомотива" грозненцы не смогли выиграть ни одного. После возвращения на должность главного тренера команды Рашида Рахимова "Ахмат" пока не проигрывал, победив в гостях московский "Спартак" (2:1), сыграв вничью с "Оренбургом" (1:1) и обыграв на стадии 1/16 финала Олимп - Кубка России "СКА- Хабаровск" (3:3, 4:2 - по пенальти).

Главным арбитром матча назначен Евгений Турбин из Дмитрова. Начало встречи в 19:00 мск.

"Енисей" постарается забить в выездном матче

Во втором матче игрового дня в очном противостоянии сойдутся два аутсайдера Российской премьер-лиги (РПЛ). На стадионе "Нефтяник" в 16:30 мск сыграют "Уфа" и "Енисей".

В первых восьми матчах уфимцы смогли набрать всего лишь пять очков и расположились на предпоследнем месте турнирной таблицы. Столь неудачный старт можно связать с выступлением "Уфы" в квалификации второго по значимости клубного европейского турнира - Лиги Европы, где российская команда была остановлена шотландским "Рейнджерсом" в шаге от группового этапа.

"Уфа" имеет серию из девяти матчей без побед во всех турнирах, а в среду клуб попрощался с одним из шансов попасть в Лигу Европы, вылетев в 1/16 Кубка России от "Нижнего Новгорода". При этом стоит отметить, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов в разговоре с российскими СМИ заявляет полном кредите доверия к главному тренеру Сергею Томарову.

Красноярцы замыкают турнирную таблицу, также имея в своем активе пять очков, но уступают "Уфе" по дополнительным показателям. Единственную победу в чемпионате России по футболу "Енисей" одержал 27 августа над самарскими "Крыльями Советов" (1:0), после чего сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (0:0) и потерпел два поражения от "Урала" (1:2) и казанского "Рубина" (0:1).

Если не учитывать матч 1/16 финала Олимп - Кубка России, где подопечные Дмитрия Аленичева справились с командой "Луки-Энергия" (2:1), то последний выездной гол в официальных матчах у "Енисея" был еще в прошлом сезоне, когда клуб играл стыковые матчи против махачкалинского "Анжи". Все три выездных встречи в текущем сезоне красноярцы проиграли с общим счетом 0:6.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

"Урал" может одержать вторую домашнюю победу в сезоне

Третьей встречей игрового дня станет матч "Урала" и "Арсенала" в Екатеринбурге. Он начнется в 11:30 мск и пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Главным арбитром матча назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Уральцы стартовали в чемпионате России с трех домашних матчей, однако смогли набрать всего лишь одно очко. Подопечные Дмитрия Парфенова уступили в родных стенах махачкалинскому "Анжи" (0:1), "Краснодару" (1:2) и сыграли вничью с московским "Динамо" (1:1). Далее последовало поражение от "Зенита" (1:4), домашняя победа над "Ахматом" (2:1) и поражение от ЦСКА (0:4). Последние два матча екатеринбуржцам принесли четыре очка - ничья против "Ростова" (1:1) и выездная победа над "Енисеем" (2:1).

В сезоне-2017/18 встречи между "Уралом" и тульским "Арсеналом" дважды заканчивались вничью. (1:1, 2:2), а за всю историю противостояния оружейники ни разу не смогли набрать три очка в Екатеринбурга. Если "Урал" обыграет "Арсенал" в матче девятого тура, то для уральцев эта победа станет второй домашней в сезоне.

У подопечных главного тренера "Арсенала" Олега Кононова беспроигрышная серия составляет четыре матча, однако клуб занимает лишь десятое место в чемпионате, имея в своем активе девять очков. После разгромного поражения от ЦСКА (0:3) и домашнего поражения от "Ростова" (0:1) футболисты "Арсенала" сыграли вничью с "Енисеем" (0:0), победили самарские "Крылья Советов" (4:0) и сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2), выигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча.