Больше половины регионов страны отметят Всероссийский день ходьбы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сразу несколько десятков регионов страны примут участие во Всероссийском дне ходьбы, который традиционно проходит осенью, начиная с 2015 года. Это событие проводится в рамках Международного дня ходьбы, который уже около 30 лет проводится при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА).
Всероссийский день ходьбы проходит под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР) и направлен на популяризацию спорта, являющегося наиболее доступным видом физической активности.
В 2015 году он прошел в 30 регионах страны, сейчас площадки Всероссийского дня ходьбы будут располагаться в 54 субъектах федерации. Почти все они примут спортивный фестиваль 29 и 30 сентября. Исключением стали Липецкая область, которая свой этап проведет 6 октября, Республика Удмуртия (7 октября) и Санкт-Петербург (10 октября).
Ожидается, что во Всероссийском дне ходьбы примут участие 260 тысяч человек, приблизительно столько же было и в прошлом году. К старту будут допущены все граждане страны вне зависимости от возраста, уровня физической и спортивной подготовки. Участников наградят памятными призами, сувенирами и дипломами ОКР.
Традиционно площадка в каждом из городов старается включить в стандартную программу организацию концертов и других массовых мероприятий, проведение мастер-классов и любительских соревнований.