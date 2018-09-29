Россиянка Гаспарян победила соотечественницу Потапову в финале турнира WTA в Узбекистане

ТАСС, 29 сентября. Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте (призовой фонд - $250 тыс.).

Матч продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Гаспарян.

Гаспарян завоевала второй титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2015 году она стала победительницей турнира в Баку. На данный момент 24-летняя уроженка Москвы занимает 299-е место в рейтинге WTA.

На счету 19-летней Потаповой нет титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. Она является победительницей юниорского Уимблдона-2016 и многократной финалисткой юниорских турниров серии Большого шлема. В 2018 году дошла до финала турнира WTA Moscow River Cup. На данный момент она занимает 132-е место в рейтинге.