Пилот "Мерседеса" Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Хэмилтон установил новый рекорд трассы в Сочи, проехав лучший круг за 1 минуту 33,067 секунды. Второе время показал его партнер по команде финн Валттери Боттас (1.33,321), третье - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.33,667).

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-й результат. Самый быстрый круг россиянин проехал за 1 минуту 36,071 секунды. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 18-м (1.36,274).

Квалификация Гран-при России пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).