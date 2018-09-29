Козак провел встречу с руководством "Формулы-1" на Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел встречу с руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" во время Гран-при России.

"Работаем над тем, чтобы гонка прошла на традиционно высоком уровне, - сказал Козак журналистам. - У нас есть такие прекрасные ориентиры, как Олимпийские игры и четыре прошедшие тут гонки. Это очень важное мероприятие".

Вице-премьер РФ отметил важность предстоящей встречи с представителями мировых автопроизводителей. "Проводим важные встречи с мировыми автопроизводителями. Да, это впервые такая практика, пригласил их на "Формулу-1", чтобы обсудить важные проблемы", - добавил Козак.

Гран-при России проходит с 28 по 30 сентября.