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Козак провел встречу с руководством "Формулы-1" на Гран-при России

Вице-премьер РФ также отметил важность предстоящей встречи с представителями мировых автопроизводителей
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак Антон Новодережкин/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел встречу с руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" во время Гран-при России.

"Работаем над тем, чтобы гонка прошла на традиционно высоком уровне, - сказал Козак журналистам. - У нас есть такие прекрасные ориентиры, как Олимпийские игры и четыре прошедшие тут гонки. Это очень важное мероприятие".

Вице-премьер РФ отметил важность предстоящей встречи с представителями мировых автопроизводителей. "Проводим важные встречи с мировыми автопроизводителями. Да, это впервые такая практика, пригласил их на "Формулу-1", чтобы обсудить важные проблемы", - добавил Козак.

Гран-при России проходит с 28 по 30 сентября.

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